Leichenfund bei Suche nach vermisster Mutter in England

Bei der Suche nach einer seit Wochen vermissten Mutter in Nordwestengland ist eine Leiche gefunden worden. Der noch nicht identifizierte leblose Körper sei im Fluss Wyre in der Nähe der Stelle entdeckt worden, an der die 45-Jährige zuletzt gesehen worden war, teilte die Polizei am Sonntag mit. "Wir behandeln dies derzeit als ungeklärten Todesfall", hieß es weiter. Die Frau wird seit dem 27. Jänner unter mysteriösen Umständen vermisst.

Nachdem sie ihre neun und sechs Jahre alten Töchter an der Schule abgesetzt hatte, ging die Frau mit ihrem Hund Gassi. Über ihr Handy nahm sie währenddessen an einer Geschäftsbesprechung teil. Hund und Handy wurden bald darauf gefunden, aber von der 45-Jährigen fehlte seither jede Spur.

Für Aufsehen sorgte jüngst eine Polizeimitteilung, nach der die Frau alkoholkrank sei und sich die Probleme zuletzt auch wegen ihrer Menopause wieder verstärkt hätten. Führende Politiker kritisierten die Veröffentlichung als unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre.