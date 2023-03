Tote Person in der Mozartstadt entdeckt

Tote Person in der Mozartstadt entdeckt ©APA/THEMENBILD

Tote Person in der Mozartstadt entdeckt ©APA/THEMENBILD

Leiche in der Stadt Salzburg aufgefunden

In der Stadt Salzburg ist Freitagfrüh eine tote Person in der Nähe des Leopoldskroner Weihers im Freien aufgefunden worden. Beamte der Kommission für ungeklärte Todesfälle haben Ermittlungen aufgenommen, um die Todesursache zu klären. "Es handelte sich um einen Suizid", sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag auf APA-Anfrage.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter )