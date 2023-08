Leiblachtaler Ferienprogramm: „Try 4 wheels“ – Rollstuhlfahren im Alltag

Lochau. Die Welt aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers erleben, so hieß es kürzlich im Rahmen des Leiblachtaler Ferienprogrammes 2023 in Lochau. Eingeladen hatte der ÖZIV Landesverband Vorarlberg als Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen.

So ging es nach kurzer fachlicher „Einschulung“ in den Rollstühlen vom hinteren Schulhof Richtung Ortzentrum, vorbei am Behinderten-WC im Pfarrheim, weiter über den Friedhof zum Gemeindehaus, hinunter zur willkommenen „Eispause“ im Treff am See und wieder retour ins Schulzentrum. Auf dem Weg konnten die Kinder in ihren Rollstühlen unter dem Motto „Try 4 wheels“ gleich vielfache Erfahrungen mit den alltäglichen Hindernissen machen. Sie fühlten praktisch am eigenen Leib, wie kräfteraubend die Bewältigung von Gehsteigkanten und steileren Anstiegen ist und wie gefährlich Kopfsteinpflaster sein kann. Auf den Friedhof-Kieswegen ging dann gar nichts mehr.