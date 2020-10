Lehrlingsbonus: Kammer will Verlängerung, Regierung zögert

"Der Lehrlingsbonus wirkt", stellte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Montag in einer Mitteilung fest. "Ich bin davon überzeugt, dass wir einen größeren Rückgang der Lehrstellen damit abfedern konnten." Dennoch konnte man sich im Wirtschaftsministerium bisher nicht dazu durchringen, dem Wunsch der Wirtschaftskammer nach einer Verlängerung der Fördermaßnahme nachzukommen. "Der Lehrlingsbonus kann noch bis Ende Oktober beantragt werden", hieß es.

Der im Sommer eingeführte Lehrlingsbonus habe sich als wirksamer Anreiz erwiesen, die Lehrstellenlücke sei deutlich kleiner ausgefallen als befürchtet und betrage rund 9 Prozent, argumentierte die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Samstag in einer Aussendung. Allerdings ist eine Förderung für Lehranfänger derzeit nur für den Zeitraum vom 16. März bis 31. Oktober 2020 vorgesehen. Die Wirtschaftskammer sieht ein Potenzial an bisher unentschlossenen Betrieben, die noch zur Aufnahme von Lehrlingen motiviert werden könnten und wünscht sich "dringend" eine Verlängerung des Lehrlingsbonus für die Aufnahme von Lehrlingen bis 31. Dezember 2020.