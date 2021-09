Lehrlinge sollen vermehrt Auslands-Praktika machen

Lehrlinge sollen im Zuge ihrer Ausbildung in Zukunft vermehrt ins Ausland gehen. Das ist das Ziel einer gemeinsamen Initiative der zuständigen Ministerien, der Wirtschaftskammer (WKÖ) und des Österreichischen Austauschdienstes (OeAD). Um die Lehrlingsmobilität zu erhöhen, sollen Betriebe, Ausbildende, Berufsschulen, Lehrlinge und Eltern zukünftig besser über die Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten informiert und untereinander vernetzt werden.

Während rund 20 Prozent der Studierenden in Österreich im Laufe ihrer Ausbildung ins Ausland gingen, und 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler in den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, seien es unter Lehrlingen nur 3 Prozent. "Da sieht man, dass die Gruppe der Lehrlinge hier wirklich aufholen sollte", erklärte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.