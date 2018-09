Lehrlinge begeistern und zur Selbstständigkeit führen

Bürs. Getzner Werkstoffe bietet Lehrlingen eine vielseitige und spannende Ausbildungszeit. Daneben ist die Förderung von Sozialkompetenz ein wichtiger Bestandteil einer Lehre beim Schwingungsschutzexperten.

Drei Jugendliche starteten im September 2018 ihre Ausbildung bei Getzner Werkstoffe in Bürs: Manuel Panhofer wird beim Schwingungsschutzexperten zum Labortechniker ausgebildet. Leonie Bitschnau erlernt den Beruf der Industriekauffrau und David Weinzerl den des Metalltechnikers. Derzeit bildet Getzner aktuell 14 Lehrlinge in den Berufen Labortechniker(in), Metalltechniker(in), Industriekaufmann/frau und IT-Techniker(in) aus.

Damit die Jugendlichen einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche bei Getzner bekommen, absolvieren manche von ihnen – je nach Lehrberuf – ihre Ausbildung im Rotationsverfahren: Das heißt, sie arbeiten jeweils mehrere Monate in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens und bekommen dadurch einen Eindruck, welche Tätigkeiten ihnen liegen und welche Aufgaben für sie interessant sind. „Durch das Rotationsprinzip lernt man immer neue Abteilungen und so das komplette Unternehmen kennen. Jeder Abteilungswechsel macht einen Lehrling mehr und mehr selbstständig und flexibel“, erklärt Anna Riemer, die ihre Lehre zur Industriekauffrau diesen Sommer abgeschlossen hat. Lehrlingsbeauftragter Reinhard Gantner ergänzt: „Die Jugendlichen erwerben so breites Fachwissen, knüpfen viele soziale Kontakte und gehören auch schnell zur Getzner-Familie. Alle unsere Lehrlinge haben die Chance, nach ihrer Ausbildung bei uns zu bleiben und sich weiter zu entwickeln. Ihr Know-how ist wertvoll für uns.“