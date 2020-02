Lehrling mit großem Verkaufstalent

„Man muss offen sein und sollte gut zuhören können“, sagt Emre Yörüko zu seinem Er­folgsgeheimnis.

Der Röthner setzte sich im Vorjahr gegen starke Konkurrenz als der beste Verkäuferlehrling Vorarlbergs durch und wur­de auch beim Bundeswettbewerb guter Vier­ter. Die Lehre als Einzelhandelskaufmann war dabei ein Zufall, Yörüko hat sich kurz­fristig zum Wechsel von der Schule zur Lehre entschieden und Handy4U in Rankweil bot eine Stelle an. „Es hat mir sofort gefallen“, freut sich Yörüko. Seine berufliche Zukunft sieht Yörüko aber woanders. Fotografieren und das Homepage-Programmieren sind seine Hobbys, deshalb würde er gerne im Be­reich Webdesign arbeiten. Sein Verkaufsta­lent sieht er dabei als starken Benefit, den er einem zukünftigen Arbeitgeber mitbringen wird. „Wenn ich was will, dann mache ich das“, ist er überzeugt, dass er seinen Traum­job mit Sicherheit finden wird.