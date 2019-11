Lehrerausbildung: Personallücke an Sonderschulen "temporär"

Seit 2015 ist die Ausbildung von Sonderschullehrern Geschichte, stattdessen können angehende Pädagogen sich auf "Inklusive Pädagogik" spezialisieren. Die Gewerkschaft fürchtet als Folge einen Expertenmangel. "Das ist ein temporäres Problem", beruhigt Bildungswissenschafter Gottfried Biewer (Uni Wien). Tatsächlich wählen mehr Studenten den Schwerpunkt Inklusion als früher das Sonderschullehramt.

Ein Teil der neuen Ausbildung der Pädagogen aller Schulformen und Fächer ist nun dem professionellen Umgang mit Vielfalt im Klassenzimmer (Behinderungen, Sprache, Kultur etc.) gewidmet. Es werden aber auch weiter Experten ausgebildet: Angehende Volksschullehrer können sich seit der Umstellung 2015/16 auf "Inklusive Pädagogik" spezialisieren, Lehrer der Sekundarstufe seit 2016/17 anstelle eines zweiten Unterrichtsfachs eine Vertiefung in "Inklusiver Pädagogik" wählen - in beiden Fällen meist mit dem Schwerpunkt auf Behinderungen. Die Ausbildung dauert außerdem mit fünfeinhalb bzw. sechs Jahren deutlich länger als früher.

Für die Schulen stehen durch die Umstellung vorübergehend weniger Lehrer mit einer Spezialisierung auf Behinderungen zur Verfügung. "Es ist eine Lücke entstanden, indem die Ausbildungszeit sich verdoppelt hat und indem die alte Lehrerausbildung geendet und die neue (für die Sekundarstufe, Anm.) nicht gleich begonnen hat", so Biewer, Vizeprogrammleiter für die Lehrerausbildung an der Uni Wien, die im Verbund mit vier Pädagogischen Hochschulen (PH) Sekundarstufenlehrer in Wien und Niederösterreich ausbildet. In Wien gebe es schon seit mehreren Jahren Probleme, Stellen mit Sonderpädagogen zu besetzen. Auch in Niederösterreich werde es neuerdings eng. "Das wird noch so lange andauern, bis wir eine relevante Zahl von Absolventen der neuen Studiengänge haben", so Biewer. In drei bis vier Jahren sollte der Engpass seiner Einschätzung nach dann vorbei sein.