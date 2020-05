Lehre war auch 2019 bei Ausbildung Nummer eins

Über 7000 Jugendliche machen derzeit Lehre in Vorarlberger Betrieben.

In den vergangenen Jahren wurde mit viel Engagement der Betriebe die Lehre weiter verbessert, es galt den Fachkräftemangel zu lindern. Heuer ist nicht gewiss, ob die Betriebe wieder so viele Lehrplätze wie in den vergangenen Jahren anbieten können, doch AMS-Chef Bernhard Bereuter ist zuversichtlich, für die meisten Lehrstellensuchenden wieder einen Ausbildungsplatz zu finden. Grund für seinen Optimismus trotz verheerender Arbeitsmarktdaten, die zeigen, dass besonders junge Arbeitnehmer von der aktuellen Wirtschaftskrise betroffen sind: Die Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie hat nicht nur versichert, alle geplanten Lehrstellen zu besetzen, sondern hat das bereits im April getan. Das Bekenntnis zur Ausbildung ist auch aus praktisch allen anderen Branchen im Land zu hören. Die Lehre ist bei Vorarlbergs Schulabgängern, basierend auf den Daten des Jahres 2019, die beliebteste Ausbildungsform. 50,45 Prozent der Jugendlichen entscheiden sich dafür, mehr als in jedem anderen Bundesland Österreichs. Im Land wurde und wird alles getan, um den jungen Menschen möglichst viele Fertigkeiten beizubringen, beruflich wie sozial. Beim Ringen um die besten Lehrlinge bieten die Firmen weit mehr als im verbindlichen österreichischen Berufsbild verlangt wird. Das sind ideale Voraussetzungen, um im Berufsleben zu bestehen oder den Bildungsweg weiterzugehen, denn mit der Lehrausbildung als Basis stehen zahlreiche Optionen offen.