Lehre mit Profil in der Welt des Aluminiums

Der Norsk-Hydro-Konzern hat seinen Hauptsitz in Norwegen. Als Weltmarktführer für innovative Aluminiumlösungen ist Hydro mit ca. 35.500 Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten aktiv.

Die Qualität der Aluminiumprofile und von allem, was dazugehört, hängt entscheidend von den Menschen ab, die bei Hydro in Nenzing arbeiten. Deshalb werden ideale Rahmenbedingungen geschaffen – bereits von der Lehre an. Das Werk zählt seit Jahren zu den „ausgezeichneten Lehrbetrieben“ der Region. Das Werk in Nenzing bildet derzeit 15 Lehrlinge in den beiden Berufen Maschinenbautechniker/-in und Industriekauffrau/-mann aus. Neben einer fundierten schulischen und beruflichen Ausbildung wird im Unternehmen zudem großer Wert auf Sicherheit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein gelegt. Eigenverantwortliches Arbeiten bereitet Freude und gibt Selbstvertrauen – darauf wird bei der Ausbildung besonders geachtet. Laufend wird in den Nachwuchs investiert: Erst 2017 wurde die Lehrwerkstatt erweitert und mit neuen Anlagen ausgestattet. Die Lehre bei Hydro hat im wahrsten Sinne des Wortes Profil und ist meist der Startpunkt für eine erfolgreiche Karriere in der Metallindustrie.Neben tollen Entwicklungsmöglichkeiten bietet Hydro attraktive Leistungen für seine Mitarbeiter. Die Lehrlinge kommen zusätzlich in den Genuss von Lehrlingsausflügen, Kennenlerntagen, dem Besuch des Lehrlingsballes und vielem mehr. Teamwork, Innovationsorientierung und Gemeinschaftsgeist sind grundlegende Werte im Unternehmen, die auch gelebt werden.