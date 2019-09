Lehre in Vorarlberg: Aktuelle Projekte und Chancen dualer Ausbildung

"Lehre in Vorarlberg" wurde Anfang des Jahres gegründet. Am Mittwoch informiert der Verein über aktuelle Projekte und Aufgaben. VOL.AT berichtet live ab 10 Uhr.

Der Verein "Lehre in Vorarlberg" wurde bereits Anfang des Jahres von Land Vorarlberg, AK und WKV mit dem Ziel gegründet, gemeinsame Initiativen zu bündeln und zu kommunizieren, Projekte zu entwickeln sowie generell über die Chancen der dualen Ausbildung zu informieren. Am Mittwoch lädt "Lehre in Vorarlberg" zu einer Pressekonferenz in der Lehrwerkstätte des Autohaus Gerster in Koblach: Der Verein informiert gemeinsam mit Landeshauptmann Wallner, AK-Präsident Hämmerle und WKV-Präsident Hans-Peter Metzler über aktuelle Projekte und die Chancen der dualen Ausbildung.