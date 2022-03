Lehre hat Zukunft

Die Stadt Hohenems unterstützt den Aufbau einer Lehrlingsinitiative. Gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden und Hohenemser Unternehmen sollen die notwendigen Strukturen geschaffen und erste Projekte umgesetzt werden.

In den Hohenemser Lehrbetrieben werden aktuell 259 Lehrlinge in 46 unterschiedlichen Berufen ausgebildet. Der überwiegende Teil der Betriebe bilden 1 bis 2 Lehrlinge aus (74%), gefolgt von Betrieben mit 3 bis 10 (21%) und Unternehmen mit 11 bis 52 Lehrlingen (6%). „Gerade für kleine Betriebe stellen Angebote, die über den konkreten Arbeitsalltag hinaus gehen eine Herausforderung dar. Mit dem Aufbau der Initiative wollen wir ihnen hier zur Seite stehen und ihr Engagement durch betriebsübergreifende Angebote ergänzen und damit die Lehre in Hohenems noch attraktiver machen“, so Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann.