Lehre bei Martin ist spannend und abwechslungsreich

Du suchst eine Lehre mit Karrierechancen? In einem Unternehmen, das hinter seinen Lehrlingen steht und diese unterstützt? Du willst bei deiner Lehre das ganze Unternehmen kennenlernen, damit du voll zum Team gehörst? Dann bist du bei MARTIN genau richtig.

An unserem Standort in Braz bilden wir Jugendliche in drei verschiedenen Lehrberufen aus.