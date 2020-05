Lehre als Erfolgsschlüssel

Meisberbäcker Bernhard Ölz ist Unternehmer des Jahres

Zwei der Hauptkriterien für die Auszeichnung zum Unternehmer des Jahres sind die hohe Wertschöpfung am Standort Vorarlberg und die Treue zum Standort. Kriterien, die das Unternehmen Meisterbäcker Ölz konsequent verfolgt. Nicht einmal der Rat des inzwischen fast vergessenen Wirtschaftsministers Johann Farnleitner, sich einen Standort in Ostösterreich zu suchen, weil das wirtschaftlicher sei, fruchteten. Diese Standorttreue bescherte dem geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG aber auch die bisher bitterste Erfahrung in seinem Unternehmerleben.

Als er nach jahrelanger Suche in Weiler einen Standort für ein neues Produktionsgebäude angeboten bekam und diese Option nach entsprechenden Signalen von Gemeinde und Land auch zog, sah er sich plötzlich mit erbittertem Widerstand konfrontiert. Er tat, was seine Stärke ist, er suchte eine neue Lösung, die sich in Dornbirn direkt beim Werk Wallenmahd auftat. Seit Herbst 2019 entsteht dort nun eine Vorzeigebäckerei auf drei Etagen, die in allen Bereichen zu den modernsten Europas zählt.

Teamplayer

Bernhard Ölz führt das Unternehmen in dritter Generation und zeigt dabei die Eigenschaften, die das Unternehmen zum führenden Backwarenhersteller in Österreich gemacht hat. Er zeigt Kontinuität, gepaart mit dem Willen, den Betrieb und die Produktpalette weiterzuentwickeln. Ölz ist ein Teamplayer, in der Geschäftsführung, in der auch Bruder Florian vertreten ist, sitzen insgesamt fünf Mitglieder, die die Geschicke des Unternehmens führen. Als gelernter Bäcker ist er auch mit den Mitarbeitern in der Produktion in engem fachlichem Kontakt.

Die fachliche Ausbildung ist für ihn die wichtigste Eigenschaft für den Erfolg, wie er im Gespräch mit den VN betont: "Die Bäckerlehre war mit Abstand das Wichtigste, was ich gelernt habe. Fürs Management hat man heute ein Gefühl oder nicht. Ein Unternehmen zu führen und mit Kunden zu verhandeln, lernt man in keiner Schule. Aber um glaubhaft über Brot und Backwaren zu sprechen, braucht es Fachwissen."

Die Marke Ölz zählt zu den bekanntesten Österreichs. Die Bäcker, die die Zöpfe tatsächlich von Hand flechten, "weil sie so einfach am besten schmecken und die richtige Konsistenz haben", sind jedem Kind bekannt, seit einigen Jahren auch über den Grenzen. Konsequent baut Ölz das Vertriebsgebiet nach Deutschland und in die Schweiz sowie zu den österreichischen Nachbarn Tschechien, Slowakei und Slowenien aus.

Zur Person

Bernhard Ölz Geschäftsführender Gesellschafter der Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG

Geschäftsführender Gesellschafter der Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG Geboren 12. Jänner 1970

12. Jänner 1970 Ausbildung Bäckerlehre, Graduation American Institute of Baking, Industriefachwirt IHK Kempten, Controller-Lehrgang WU Wien

Bäckerlehre, Graduation American Institute of Baking, Industriefachwirt IHK Kempten, Controller-Lehrgang WU Wien Laufbahn Praktikas bei verschiedenen Bäckereien, verschiedene Positionen bei Ölz, Geschäftsführung Ölz, Jomo

Praktikas bei verschiedenen Bäckereien, verschiedene Positionen bei Ölz, Geschäftsführung Ölz, Jomo Familie ledig, Sohn Maximillian

ledig, Sohn Maximillian Begründung der Jury