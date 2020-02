Lehrausbildung mit Tradition

Mit aktuell rund 50 Lehrlingen gehört die Zumtobel Group zu den wichtigsten Lehrausbildern im Ländle.

Die Lehrlinge werden in den Berufsfeldern Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Mechatronik und IT-Technik ausgebildet. In der hauseigenen Lehrwerkstatt im Herzen von Dornbirn starten die Jugendlichen ihre Grundausbildung bei der Zumtobel Group. Im Anschluss haben sie die Möglichkeit, Erfahrungen in verschiedenen Abteilungen zu sammeln, um so ihre Stärken und Interessen bestmöglich kennenzulernen und auszubauen.