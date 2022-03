Lehár Festival Bad Ischl hat neuen Vorstand

Das Lehár Festival Bad Ischl hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Bad Ischler Unternehmerin Brigitte Stumpner folgt dem Europaabgeordneten Hannes Heide als Präsidentin nach, Bürgermeisterin und Kulturreferentin Ines Schiller wird Vizepräsidentin. Mit der Wahl habe man "Weichen für die Zukunft gestellt" und "ein deutliches Signal für die Verbindung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus" gesetzt, hieß es in einer Aussendung am Sonntag.

Stumpner gehört seit 2004 dem Vorstand an. "Das Haus ist sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch bestens aufgestellt", freut sich die neue Präsidentin auf ihre Aufgabe, bei der es zum einen gelte "das Bestehende zu erhalten, und zum anderen, das Festival weiter zu entwickeln".

Vorgänger Hannes Heide war mehr als 18 Jahre in verschiedenen Funktionen tätig, zuerst als Vizepräsident und ab 2007 als Präsident der Kultureinrichtung. "Die Operette hat Zukunft! Das zeigen wir in Bad Ischl immer aufs Neue und wir sind nicht umsonst Oberösterreichs größtes Kulturfestival", so Heide, der sich auch über und auf die Kooperation und Mitwirkung des Lehár Festival bei der Kulturhauptstadt Europas 2024 besonders freue.