Lehaci/Schwarz bei Kanu-WM im Semifinale über 500 m

Viktoria Schwarz/Ana Roxana Lehaci haben am Donnerstag bei den Flachwasser-Kanu-Weltmeisterschaften in Montemor-o-Velho (Portugal) als Fünfte ihres Vorlaufes über 500 m das Halbfinale erreicht, den erhofften direkten Einzug in das Finale aber verpasst. Die Österreicherinnen hatten 3,825 Sekunden Rückstand auf die schnellsten Lisa Carrington/Caitlin Ryan aus Neuseeland.

Die Top 3 beider Vorläufe erreichten den Endlauf, die jeweils weiteren vier bzw. fünf müssen ins Halbfinale. Beide Rennen sind für Samstag angesetzt, was für die Halbfinalistinnen einen Nachteil bedeutet, weil sie innerhalb von etwas mehr als drei Stunden zwei Läufe haben.