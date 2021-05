Legolas sucht sein "Für-immer-Zuhause"

Legolas ist ein sieben Monate alter Carne Corso Rüde. Dezeit lebt der Junghund im Vorarlberg Tierschutzheim in Dornbirn. Hundestationsleiter Carles kennt den Rüden sehr gut und weiß, worauf geachtet werden muss.

Aus diesem Grund wäre Personen von Vorteil, welche sich bereits mit großen Rassen auskennen und viel Zeit mitbringen. Denn der junge Rüde muss noch viel lernen. So steht beispielsweise an erster Stelle, dass Legolas gut sozialisiert wird. Denn so wird er im Umgang mit anderen Hunden und in Alltagssituationen noch sicherer.