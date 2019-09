Legionärstrio sorgt für den ersten Auswärtssieg

Einen 4:2 Auswärtssieg feierte die VEU Feldkirch bei den Rotjacken aus Klagenfurt.

Im Schlussabschnitt traf auch der dritte Importspieler der VEU ins Schwarze. Steven Birnstill scorte in der 49 Minute zum 3:1 aus Sicht der Gäste. Das Match blieb dennoch eng umkämpft. Die endgültige Entscheidung fiel erst drei Minuten vor Schluss, als Robin Soudek in doppelter Überzahl seinen zweiten Treffer in die Maschen setzte.. Lediglich Resultats Kosmetik war Philipp Kreuzers Tor zum 2:4 Endstand



VEU Coach Patric Lefebvre zog nach dem Match zufrieden Bilanz: "Es war ein hartes Auswärtsmatch. Die Mannschaft hat gut und hart gearbeitet. Das Wichtigste ist das wir die drei Punkte einfahren konnten. Morgen gegen den amtierenden Meister wird es wieder eine schwere Angelegenheit, so wie heute, eventuell noch schwerer."