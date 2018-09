Legendäre "Tristan"-Inszenierung wird in Linz wiederbelebt

Mit "Tristan und Isolde" von Richard Wagner in der Regie von Heiner Müller (1929 - 1995) eröffnet das Linzer Musiktheater die neue Opernsaison. Die szenische Leitung liegt in den Händen von Müllers ehemaligem Regieassistenten, dem heutigen Linzer Schauspielchef Stephan Suschke. Erstmals gibt es auch eine Liveübertragung ins Freie.

Suschke erinnerte am Donnerstag in Linz an die Arbeitsweise Heiner Müllers in Bayreuth. “Das Szenische wurde immer mehr reduziert”. So sei eine Inszenierung von antiker Klarheit, “wie ein Bild”, entstanden. Müller habe sich in dieser seiner einzigen Opernregie jeder Aktualisierung verweigert, jedoch habe ihn das Pathos der Oper interessiert, so Suschke, der in Linz die szenische Leitung über hat. Für die Realisierung das abstrakten Bühnenbildes von Erich Wonder werden neue Technologien verwendet, die es vor 25 Jahren in Bayreuth noch nicht gegeben hat. Yamamotos Kostüme wurden für Linz neu in Bayreuth angefertigt.