Lega plant Bündnis rechtspopulistischer Gruppierungen

Der italienische Innenminister Matteo Salvini plant mit seiner ausländerfeindlichen Lega ein europaweites Bündnis rechtspopulistischer Gruppierungen, die gemeinsam an den EU-Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr teilnehmen wollen. Daran arbeitet der Lega-Spitzenpolitiker und Familienminister, Lorenzo Fontana, EU-Parlamentarier von 2009 bis 2018.

An der neuen Gruppierung sollen sich unter anderem die ungarische Regierungspartei Fidesz um Ministerpräsidenten Viktor Orban, die kürzlich von Front National in Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung/RN) umbenannte Partei um die französische Rechtspolitikerin Marine Le Pene, sowie die Alternative für Deutschland (AfD) beteiligen. “Wir haben auch intensive Kontakte zu allen Parteien in Nordeuropa”, berichtete Fontana im Interview mit der rechten Tageszeitung “Libero”.