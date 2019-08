Leerer Stausee Thurnberg lockt in NÖ Besucher an

Damit Arbeiten an der Staumauer durchgeführt werden können, ist der Stausee Thurnberg im Bezirk Krems-Land entleert worden. Das fehlende Wasser sorgte bisher aber nicht für verlassenes Gelände. "Manche suchen nach verlorenen Dingen, manche nutzen die Möglichkeit, um ihre Stege zu sanieren und manche möchten einfach dieses seltene Ereignis sehen", sagte EVN-Sprecher Stefan Zach.

Der Abschluss der Tätigkeiten an der Staumauer ist für Jahresende geplant. Bis dahin stehen neben "typischen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen" auch "Verbesserungen im Hochwasserschutz im Mittelpunkt", schilderte Zach. "Viele Arbeiten an unseren Wasserkraftwerken können wir im laufenden Betrieb erledigen. Für Arbeiten an der Staumauer selbst müssen wir aber den Stausee entleeren", betonte der Sprecher. Begonnen wurde Mitte August, am "letztmöglichen Termin" - schließlich sollte der Stausee so lange wie möglich als Freizeitstätte dienen. Die Tätigkeiten werden in enger Abstimmung mit den Behörden und unter einer ökologischen Aufsicht durchgeführt, hieß es seitens des Unternehmens.