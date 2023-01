Leeds United zieht mit Wöber ins FA-Cup-Achtelfinale ein

Leeds United ist ins Achtelfinale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen. Ex-Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber und Co. siegten am Samstag im Auswärtsduell mit Drittligist Accrington Stanley mit 3:1 (1:0). Der ÖFB-Teamspieler war wie auch schon zuletzt in der Liga beim Heim-0:0 gegen Brentford im Team von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch in der Innenverteidigung über die volle Distanz im Einsatz.

Favoritensiege gab es auch für Manchester United und Tottenham. Die "Red Devils" setzten sich vor eigenem Publikum gegen Reading mit 3:1 (0:0) durch, die Londoner behielten bei Preston North End mit 3:0 (0:0) die Oberhand.