Leclerc in Singapur auf Pole - Verstappen nur Quali-Achter

Charles Leclerc hat sich den besten Startplatz für den Großen Preis von Singapur gesichert. Der Ferrari-Pilot war am Samstag im Formel-1-Qualifying der Schnellste vor Red-Bull-Mann Sergio Perez und Lewis Hamilton im Mercedes. WM-Titelverteidiger Max Verstappen, der unter Umständen rechnerisch schon am Sonntag als Champion feststehen könnte, schaffte es im zweiten Red Bull nur auf den achten Platz und ärgerte sich furchtbar über sein Team.

Für Leclerc war es die neunte Pole Position in diesem Jahr und die 18. in seiner Formel-1-Laufbahn. "Das war ein unglaublich schweres Qualifying", meinte der Monegasse vor dem Nachthimmel der Millionenstadt. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Pole schaffe." Schon am Vormittag hatte Leclerc im verregneten finalen Freien Training die Bestzeit aufgestellt. In der ersten halben Stunde des letzten Trainings konnte dabei nicht gefahren werden. Im Qualifying wurde die Strecke dann nach und nach trockener.