Leclerc-Bestzeit nach Anschlag nahe der Jeddah-Strecke

Trotz eines Anschlags auf eine nahegelegene Fabriksanlage des Mineralölkonzerns Aramco hat die Formel 1 ihr zweites Training für den Grand Prix von Saudi-Arabien durchgezogen und hält an der Austragung des Rennens fest. Auftakt-Sieger Charles Leclerc gab auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Jeddah am Freitag erneut das Tempo vor. Zweimal verwies der Ferrari-Pilot aus Monaco den Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf Platz zwei.

Allerdings mussten Leclerc und sein drittplatzierter Teamkollege Carlos Sainz vorzeitig ihre beschädigten Autos abstellen, nachdem sie jeweils leicht die Streckenbegrenzung touchiert hatten. Verstappen war in der zweiten Einheit 14 Hundertstelsekunden langsamer als Leclerc. Lewis Hamilton hatte in seinem Mercedes 0,439 Sekunden Rückstand. Gleich elf Autos lagen da innerhalb von einer Sekunde.

Die Formel 1 hält an der Austragung fest. Die saudischen Behörden hätten versichert, dass der Grand Prix wie geplant stattfinden könne, teilte die Rennserie am Freitagabend mit. "Wir werden in engem Kontakt mit den Behörden und allen Teams bleiben und die Situation eng beobachten", hieß es in einer Stellungnahme.