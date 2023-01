Lech: Schon wieder Alpinunfall am Trittkopf!

Erneut ereignete sich am Wochenende ein Ski-Unfall im Gebiet Trittkopf in Lech.

Ein 52-jähriger Schifahrer fuhr am Sonntag gegen 11.20 Uhr auf der roten Piste 134 von der Bergstation Trittkopf kommend in Richtung Talstation ab. Dabei geriet der Mann zu nahe an den rechten Pistenrand, kollidierte mit einer Pistenrandtafel und kam zu Sturz. In der Folge überschlug er sich mehrmals und kam einige Meter weiter bewusstlos auf der Piste zu liegen. Bis zum Eintreffen des NAH „Gallus 1“ war der Mann wieder bei Bewusstsein. Er wurde nach Zürs geflogen und ärztlich behandelt. Der Verunfallte zog sich innere Verletzungen unbestimmten Grades zu.