LeBron James führte Lakers zu 114:104 in San Antonio

LeBron James hat die Los Angeles Lakers am Montag (Ortszeit) mit 33 Punkten und 14 Assists zum achten Sieg hintereinander in der National Basketball Association (NBA) geführt. Leidtragende waren die San Antonio Spurs, die 104:114 unterlagen und damit elf der vergangenen 13 Spiele verloren haben. Jakob Pöltl war bester Rebounder bei den Texanern.

Der Wiener kam zum mittlerweile vierten Mal in der Startformation von Coach Gregg Popovich zum Zug. Neben den acht Rebounds standen für ihn vier Punkte und je ein Assist, Steal sowie blocked shot in 23:48 Minuten zu Buche. Topscorer der Spurs waren LaMarcus Aldridge (30) und DeMar DeRozan (24). Nächster Gegner sind am Mittwoch die Minnesota Timberwolves.