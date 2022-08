Lebhafte Theaterspaziergänge – eine Reise entlang des Emsbachs

Auch heuer kommt das Walktanztheater mit dem beliebten Format der Theaterspaziergänge nach Hohenems. Bereits am Dienstag, dem 9. August 2022, feiert Brigitte Walks Stück „Undines Hoffnung. Das Wasser erzählt“ Premiere.

Bei einem lebhaften Spaziergang entlang des Emsbachs nehmen die Schauspieler Luka Oberhammer und Suat Ünaldı die Besucher auf eine spannende Reise mit und verorten Erzählungen und Historie. Eingebettet in tatsächliche Begebenheiten und Entwicklungen der Emser Vergangenheit, handelt das Stück von zwei fiktiven Wesen, das eine irdisch und ein Dorforiginal, das andere eine Wassergestalt, die ihren Weg zurück in Fluss, See, Meer sucht.

Weitere Termine folgen am Dienstag, dem 16., 23. und 30. August, ebenfalls jeweils um 18 Uhr sowie am Freitag, dem 12. und 26. August und am 2. September 2022, jeweils um 17 Uhr. Am Mittwoch, dem 17. August 2022, um 18 Uhr gibt es einen zusätzlichen Termin.