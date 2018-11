„Lebensnotwendige Systeme“

Kinder begreifen das besser als viele „Erwachsene“, denn „sie haben großes Interesse an und eine Achtung vor der Natur“, weiß Prof. Rahmstorf.

„Uns selbst schützen“

Die Bezeichnung „Klimaschutz“ sei nicht ganz stimmig, erklärt die Juryvorsitzende Gabriele Greussing vom Klimabündnis. „Das Klima muss nicht geschützt werden. Schutz brauchen Hunderte Tier- und Pflanzenarten, die durch die Klimaerwärmung vom Aussterben bedroht sind. Schutz braucht der Mensch, dessen Überleben in seinen Lebensräumen langfristig gefährdet ist. Die Folgen des Klimawandels sind schon heute in den Ökosystemen weltweit, aber auch in Gesellschaft und Wirtschaft zu beobachten.