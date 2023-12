Lebensmittelpreise dämpfen Weihnachtsvorfreude in Russland

In Russland sorgt nur Wochen vor den Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten ein starker Preisanstieg bei Eiern und auch anderen Lebensmitteln für Unmut bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Auch die Behörden scheinen beunruhigt. Im November stiegen die Eierpreise im Jahresvergleich nach offiziellen Angaben der Statistikagentur Rosstat um 40,29 Prozent. Von offizieller Seite wird nun versucht, etwa mit Importerleichterungen und Exportverboten gegenzusteuern.

Verbraucher in Moskau beobachten noch stärkere Preissteigerungen: "Früher habe ich die Eier für 70 Rubel pro Dutzend gekauft. Jetzt kostet es mich zwischen 130 und 140 Rubel, also doppelt so viel", sagte der 21-jährige Student Ilja Sarubin der Nachrichtenagentur AFP. Eier und Mayonnaise sind zentrale Zutaten für viele traditionelle Gerichte, zum Beispiel den russischen Oliviersalat, der oft in der Neujahrsnacht gegessen wird.