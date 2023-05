Lebensmittelpreise: Vorlage Untersuchung Ende Oktober

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat wegen der Preisentwicklungen in der Lebensmittelbranche vergangenen Herbst eine groß angelegte Untersuchung gestartet. Ende Oktober werde man die Ergebnisse veröffentlichen, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage. Die Wettbewerbshüter untersuchen, ob in bestimmten Produktbereichen Wettbewerbsprobleme vorhanden sind, die zu höheren Preisen führen, und wohin die Preissteigerungen geflossen sind.

Weitere Themen der Untersuchung sind laut BWB unter anderem potenzielle Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber, der Einfluss von Preis-Algorithmen oder die Auswirkung von Eigenmarken auf die Marktentwicklung. Mitte März erging eine Online-Befragung an 1.500 Lieferanten der vier größten österreichischen Lebensmitteleinzelhändler. Die Hälfte der Unternehmen hat die Fragen der Wettbewerbshüter bisher beantwortet.

Im März verteuerten sich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke in Österreich im Schnitt nach HVPI-Berechnung um 14,6 Prozent. In der Eurozone belief sich der Anstieg auf 17,9 Prozent und in Deutschland auf 22,9 Prozent.

Diskussionsthemen beim zum Wochenstart von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) organisierten ergebnislosen Lebensmittelgipfel mit Handel, Industrie, Sozialpartner und Experten waren mehr Preistransparenz, Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, freiwillige Vereinbarungen im Handel und verstärkte Zusammenarbeit zwischen Supermärkten und Sozialmärkten. In den kommenden Tagen gebe es Gespräche innerhalb der Regierung, hieß es aus dem Sozialministerium zur APA. Die von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) initiierte Expertenrunde zur Inflationsentwicklung mit Wettbewerbsökonomen und BWB findet am Freitagvormittag im Wirtschaftsministerium statt.

Nach dem Gipfel kündigte der Geschäftsführer des Handelsverbandes, Rainer Will, am Montag an, dass Spar, Rewe (u.a. Billa, Penny), Hofer und Lidl Österreich künftig für "die Dauer der Inflationskrise" eine Liste mit den Verkaufspreisen der 20 bis 30 günstigsten Preiseinstiegsprodukte regelmäßig an das Sozialministerium übermitteln würden.

Bei verstärkter Preistransparenz sei wichtig, dass der Konsument davon profitiere und nicht den Unternehmen die Marktbeobachtung erleichtert werde, so die Wettbewerbshüter. Bei freiwilliger Vereinbarung und Preistransparenz seien die kartellrechtlichen Grenzen zu beachten.

Der Wifo-Ökonom Michael Böheim erwartet sich durch die Diskussion rund um Überwachungsmaßnahmen der Lebensmittelbranche einen Effekt. "Normalerweise reichen die schon aus, dass sich die Händler anders verhalten", sagte der Wettbewerbsexperte im Ö1-"Morgenjournal" des ORF. Trotz der hohen Marktkonzentration im Lebensmittelhandel in Österreich sieht Böheim einen funktionierenden Wettbewerb. Konzerne wie Spar oder Rewe würden auch mit Diskontangeboten über Eigenmarken mit Hofer und Lidl in Konkurrenz treten. "Das würden sie nicht machen, wenn es nicht da die entsprechenden Wettbewerbsbedingungen gebe", so der Ökonom des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Aus Sicht von Böheim würden im Kampf gegen die hohe Inflation wettbewerbspolitische Maßnahmen wenig bringen. "Da kann man sicher nicht damit rechnen, dass diese Maßnahmen zu einer dauerhaften, einer schnellen und auch einer Inflationsreduktion im großen Ausmaß führen wird", sagte der Ökonom. Man müsse "Zähne zusammenbeißen und unter Umständen auch das Konsumverhalten anpassen".

Der SPÖ-Pensionistenverband forderte am Dienstag in einer Aussendung einen weiteren Lebensmittelgipfel. Die Wiener Tafel begrüßt die "positiven Signale" der Politik.