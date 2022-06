Lebenslanges Lernen im Fokus

Patrick Burtscher hat vor Kurzem die Leitung der Volkshochschule Bludenz übernommen. Für sein neues Aufgabengebiet bringt er vielseitige Erfahrungen mit.

Patrick Burtscher ist ein äußerst positiv eingestellter Mensch. Der Großwalsertaler stellt die persönliche Verkörperung des Begriffs „Lebenslanges Lernen“ dar. Der Pädagoge hat mit seiner Familie für 14 Jahre in Australien gelebt und dort ein erfolgreiches Unternehmen gegründet. Seit drei Jahren ist er nun wieder zurück in Vorarlberg, unterrichtet wieder und hat zudem die Geschäftsführung der Volkshochschule Bludenz am 1. März übernommen. Sein neues, umfangreiches Aufgabengebiet hat er mit viel Engagement und Tatkraft angetreten.

Herr Burtscher, Sie sind ein begeisterter Pädagoge. Derzeit unterrichten Sie an der Volksschule Mitte in Bludenz. Was ist Ihnen im Unterricht besonders wichtig?

Burtscher: Es ist schön, wenn Sie mir die Begeisterung anmerken. Das ist genau das, was ich den Kindern in der Schule und allen Erwachsenen in der VHS vermitteln will: Begeisterung am Wissenserwerb und die Freude am Lernen und Leben. Es gibt nichts Schöneres als das Leuchten in den Augen der Schüler, wenn sie für sich etwas Neues entdeckt haben.

Seit Anfang März sind Sie bei der Volkshochschule Bludenz für die Erwachsenenbildung zuständig. Unterscheidet sich grundsätzlich die Herangehensweise im Unterrichten oder gibt es Gemeinsamkeiten?

Burtscher: Das Lehren unterscheidet sich natürlich zwischen Volks- und Volkshochschule. Die Themen sind ganz andere. In der Erwachsenenbildung steht das persönliche Interesse, auf einem Gebiet Neues zu lernen, im Vordergrund. In der Schule bestimmt der Lehrplan die Themen. Die Prinzipien aber, die ich angesprochen habe, gelten für alle Altersklassen. Ich glaube, wir dürfen als Menschen nie aufhören, neugierig zu sein – also wirklich gierig auf Neues zu sein. Und als Pädagoge habe ich den Auftrag, diese Neugier zu entfachen und zu erhalten.

Sie treten nach der vorherigen Geschäftsführerin Elisabeth Schwald in große Fußstapfen. Welche Voraussetzungen bringen Sie mit, um den Erwartungen gerecht zu werden?

Burtscher: Dass ich in große Fußstapfen trete, habe ich seit meiner Zusage Anfang des Jahres schon oft gehört, aber auch gewusst. Elisabeth ist selbstverständlich eine Ikone an der VHS und in Bludenz. Sie hat die VHS von einer kleinen Bildungseinrichtung zum größten Erwachsenenbildungsinstitut im Bezirk gemacht. Das ist eine Riesenleistung. An mir liegt es, diese Position beizubehalten. Beim Schneeschuhlaufen zum Beispiel ist es ja ein Vorteil, in bereits gemachten Fußspuren zu laufen. Insofern hoffe ich, dass ich Elisabeths gelegtes Fundament nutzen kann und dass mit der Zeit meine eigenen Spuren sichtbar werden.

Meine langjährige Geschäftserfahrung und meine Studien im Ausland sowie meinen Beruf als Lehrer empfinde ich als eine gute Kombination für die Leitung der VHS.

Inwiefern finden Sie lebenslanges Lernen für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig?

Burtscher: Unser Leben ist unglaublich schnell geworden – in jeder Hinsicht. Wir sind steten Veränderungen ausgesetzt und nichts bleibt, wie es ist. Das fordert uns alle. Je mehr ich lerne und weiß, desto eher finde ich mich im Leben zurecht. Nicht zuletzt deshalb möchte ich immer wieder und immer mehr lernen. Je mehr ich weiß, über die Geschehnisse in der Welt, über die Geschichte und über mich, desto eher meistere ich die Herausforderungen des Lebens.

Welche Rolle spielen fundierte Sprachkenntnisse in Ihrem Leben?

Burtscher: Lustigerweise hatte ich bereits als Jugendlicher den Gedanken, dass bilinguale Kinder einen entscheidenden Vorteil haben oder hätten. Damals hatte ich natürlich keine Ahnung, dass ich selbst einmal Vater von zweisprachigen Kindern sein würde oder selbst zwei Sprachen sprechen würde. In Deutsch und Englisch kommuniziere ich täglich. Abgesehen davon finde ich zum Beispiel im Internet viele interessante Artikel zu allen Themen aus Großbritannien, aus Amerika oder Australien in englischer Sprache. Es ist unglaublich spannend zu sehen, wie unterschiedlich verschiedene Länder an dieselben Herausforderungen herangehen.

Sie haben 13 Jahre lang mit Ihrer Familie in Melbourne gelebt. Fiel es Ihnen schwer, wieder nach Vorarlberg zurückzukommen?

Burtscher: Ich hatte gemischte Gefühle. Ich ging als junger Lehrer aus einem kleinen Tal weg und kam als Mann mit vielen Erfahrungen und Eindrücken aus einer Großstadt zurück. Wie stark man sich selbst verändert, merkt man, glaube ich, erst, wenn man „zur Wiege“ zurückkehrt. Ich bin aber gerne zurückgekommen. Australien ist schon weit weg und anders. Wie sehr ich meine Heimat vermisst hatte, wurde mir erst einige Zeit nach der Rückkehr bewusst. Und das erachte ich als großes Geschenk – ich weiß, was wir hier haben.

Stichwort Nordic-Walking: Sie haben diese Sportart in Australien bekannt gemacht und ein Unternehmen gegründet?

Burtscher: 2005 war meine australische Freundin bei mir in Österreich. Damals ging es hier gerade mit Nordic Walking los. Sie wollte zurück nach Australien und wir überlegten, ob wir nicht im sportbegeisterten Melbourne Nordic Walking einführen könnten. Ich erinnere mich, als wir im Oktober 2005 nach Australien (aus)gewandert sind, kaufte ich zwei Tage nach der Ankunft Computer und Drucker und wir fingen mit dem eigenen Geschäft an. Anfangs quasi als Personal Trainer. Daneben bauten wir eine Akademie für Nordic-Walking auf und bildeten mehr als 500 „health professionals“ in ganz Australien und Neuseeland zu Nordic Walking Trainern aus. Ich fand alles sehr spannend. Als ausgebildeter Volksschullehrer hatte ich bis dahin keinerlei Erfahrung in geschäftlichen Belangen gesammelt.

Wie wichtig ist Bewegung generell in Ihrem Leben?

Burtscher: Ungemein wichtig. Und das in zweierlei Hinsicht: nämlich körperlicher und geistiger Bewegung. Ganz nach dem Motto: „Mens sana in corpore sano.“ („Ein gesunder Geist, wohnt in einem gesunden Körper“, Anm.) Ich laufe gern und spiele Tennis. Speziell bei einem Bürojob ist körperlicher Ausgleich wichtig. Außerdem kommt man beim Laufen in der Natur auf andere Gedanken, was sich positiv auf die mentale Gesundheit auswirkt.

Ihr neues Aufgabengebiet als Geschäftsführer der VHS ist umfangreich. Worin sehen Sie die wichtigste Herausforderung?

Burtscher: Im Moment bin ich noch der Lernende. Ich sehe eine große Herausforderung in der langfristigen Profitabilität/Rentabilität und damit dem Weiterbestehen der VHS. Der Wettbewerb an Angeboten für Erwachsene ist immens groß. Da geht es nicht nur um Bildung, sondern um alle Aktivitäten, die Erwachsene neben ihrem Beruf ausüben. Wir möchten ein breit gefächertes Angebot für alle bieten und arbeiten darauf hin, dass lebenslanges Lernen für möglichst viele Menschen ein Ziel und Grundsatz ist.

Die VHS Bludenz bedient ein großes Einzugsgebiet und bietet auch Kurse außerhalb von Bludenz an. Planen Sie, das Angebot in den Außenstellen auszuweiten?

Burtscher: Das stimmt. Im Vergleich zu den anderen VHS im Land sind wir für sechs Talschaften zuständig. Als einer aus dem Tal ist es mir ein besonderes Anliegen, Kurse in allen Talschaften des Bezirks anzubieten. Wenn ich darf, rufe ich hier alle auf: Meldet euch bei uns mit Wünschen und Anregungen für Kurse. Mein Team und ich freuen uns.

Welche Vorhaben möchten Sie zuerst umsetzen?

Burtscher: Ich bin ein sehr organisierter Mensch und überzeugt von der Notwendigkeit von Strukturen, Systemen und Strategien in einem Geschäft. Indem ich versuche, das Geschäft „VHS Bludenz“ in Bezug auf diese Dinge zu analysieren, lerne ich das Ganze auch am besten kennen.