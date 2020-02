Lebenslanges Lernen am Great Place to Work

2018 wurde Russmedia im Rahmen der „Great Place to Work“-Verleihung in die Riege der besten Arbeitgeber Österreichs aufgenommen.

Jährlich kürt das unabhängige „Great Place to Work“-Institut die besten Arbeitgeber Österreichs auf Basis einer anonymen Mitarbeiterbefragung. Bei der Award-Verleihung am 15. März wurde Russmedia erstmalig als „Great Place to Work“ ausgezeichnet. Das Vorarlberger Medienunternehmen belegte in der Kategorie Large bis 500 Mitarbeiter den hervorragenden zweiten Platz. Zudem wurde dem Schwarzacher Unternehmen der Sonderpreis für „Betriebliche Bildung & Lebenslanges Lernen“ von einer unabhängigen Jury verliehen. Vor allem dieser Sonderpreis ist eine besondere Auszeichnung, da er auch das Engagement in der Russmedia-Akademie als internes Aus- und Weiterbildungsinstrument, aber auch im crossmedialen Ausbildungsprogramm würdigt.