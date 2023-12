Lebenslange Haft für Witwe des Mörders Fourniret gefordert

Im Prozess gegen die Witwe des Serienmörders Michel Fourniret, Monique Olivier, hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslängliche Haftstrafe gefordert. Olivier habe die Verbrechen ihres Mannes erst möglich gemacht, betonte die Anklagebehörde am Montag in Paris. Zum Schutz der Öffentlichkeit forderte sie zudem eine 22 Jahre dauernde Sicherungsverwahrung. Das Urteil soll am Dienstag verkündet werden.

Die 75 Jahre alte Olivier ist der Beihilfe zur Entführung und zum Mord an zwei Mädchen und einer jungen Frau angeklagt. In zwei Fällen wurden die Leichen nie gefunden. Die Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses ein pauschales Geständnis abgelegt und sich ansatzweise reumütig gezeigt, aber keine neuen Angaben zu den Taten oder den Orten gemacht, wo sich die Überreste der Opfer befinden. Sie war bereits bei früheren Prozessen zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 75-Jährigen vor, den Mädchen Vertrauen eingeflößt zu haben, obwohl sie wusste, dass diese ermordet werden würden. So begleitete sie, als sie im siebenten Monat schwanger war, ihren Mann im Auto, damit dessen Opfer keinen Verdacht schöpften und sich ins Auto locken ließen. "Ohne sie hätte (Fourniret) seine Verbrechen nicht begehen können", sagte Staatsanwalt Hugues Julié.

Im Fall der neun Jahre alten Estelle Mouzin, deren Verschwinden Frankreich jahrelang beschäftigte, warf die Staatsanwaltschaft der Angeklagten vor, 16 Jahre lang das Verbrechen ihres Mannes gedeckt zu haben. "Sie haben sich ganz bewusst dazu entschieden zu schweigen", warf ihr die Staatsanwältin Stéphanie Pottier vor.

Olivier hatte während des Prozesses immer wieder erklärt, dass sie sich nicht mehr an Details erinnere. Sie stellte sich als Instrument ihres Mannes dar. "Ich hatte Angst, Panik. War unfähig, irgendwas zu tun", sagte sie. "Ich war sein Jagdhund, ich war immer nur der Hund, der gehorcht", beschrieb sie ihre Rolle.

"Mir tut alles Leid, was passiert ist", hatte Olivier zu Beginn des Prozesses gesagt. "Es war eben so", sagte sie zu den Vergewaltigungen und den Morden ihres damaligen Mannes.

Es ist der dritte Prozess, in dem es um Fournirets' Opfer geht, aber der erste, in dem Olivier allein auf der Anklagebank sitzt. Olivier hatte Fourniret über eine Kleinanzeige kennengelernt, als er wegen Vergewaltigung in Haft saß. Schon in seinen Briefen aus dem Gefängnis berichtete er von seiner Obsession für Jungfrauen. Nach seiner Entlassung entführte, vergewaltigte und tötete der als "Ardennen-Monster" bekannte Fourniret mit Hilfe seiner Frau zahlreiche Mädchen. Fourniret wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und starb 2021.