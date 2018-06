Lebenslang für Australier auf Philippinen wegen Pädophilie

Der australische Betreiber eines Cybersex-Rings für pädophile Männer ist auf den Philippinen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Auffassung des Gerichts in Cagayan de Oro vergewaltigte Peter Scully kleine Mädchen und verkaufte Filmaufnahmen der Verbrechen an zahlende Kunden. Eine vorzeitige Begnadigung des Verurteilten schloss das Gericht aus.

In dem Verfahren wurden grausame Details bekannt. Scully soll Mädchen im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren am Hals angekettet, vergewaltigt und gefilmt haben. Zu seinen Opfern soll auch ein 18 Monate altes Baby zählen – dieser Fall soll in einem weiteren Prozess gesondert verhandelt werden. In dem nächsten Prozess soll es auch um die Frage gehen, ob Scully ein zwölfjähriges Mädchen ermordet hat.