Lebenserhaltende Maßnahmen beendet: Schuldspruch wegen Mord

Eine 53 Jahre alte Frau, die im April 2018 ihrem im Sterben liegenden Lebensgefährten im Wiener AKH den Beatmungsschlauch, eine Magensonde sowie den zentralen Dialysekatheter entfernt hatte, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Mordes verurteilt worden. Unter Anwendung des außerordentlichen Milderungsrechts erhielt die bisher Unbescholtene drei Jahre Haft, davon ein Jahr unbedingt.

Sollte das Urteil in Rechtskraft erwachsen, könnte der Frau das Gefängnis erspart werden. Sie wäre grundsätzlich eine klassische Fußfessel-Kandidatin: wenn - wie in ihrem Fall - die zu verbüßende Strafzeit zwölf Monate nicht übersteigt, kann ein Antrag auf Genehmigung des elektronisch überwachten Hausarrests gestellt werden. Dieser ist bei Vorliegen gesetzlich genau geregelter Kriterien - es müssen unter anderem eine geeignete Unterkunft vorhanden und ein Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts vorhanden sein - zu genehmigen.

"Das ist ein bewegender Fall, der für die Öffentlichkeit, die Gesellschaft spannend ist. Was darf man mit einem Sterbenden tun, was darf man mit einem Sterbenden nicht tun", hatte der Staatsanwalt am Ende der Verhandlung erklärt. Die Angeklagte habe keinesfalls Sterbehilfe geleistet, sondern "im Rausch, im Alkoholsuff Unfug getrieben" (sie hatte sich kurz vor dem letzten Besuch am Spitalsbett eine Wodkaflasche besorgt und daraus getrunken, Anm.) und "einen absurden Mord" begangen. Ein derartiges Verhalten sei nicht zu tolerieren: "Dann können'S auf jeder Intensivstation in Österreich einen Wega-Beamten hinstellen. Und zu einer Erbtante zwei."