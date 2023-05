Lebendige Kultur mit nachhaltigen Zielen

In der Hohenemser Innenstadt fallen derzeit die bunten und informativen Stelen der „Sustainable Development Goals“ besonders auf.

Das Ziel ist, mittels sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte eine „Transformation unserer Welt“ zu erreichen. Erstmalig ist dies in einem universalen Katalog vereint, der alle Nachhaltigkeitsdimensionen beinhaltet. Das „SDG Forum Vorarlberg“ ist seit dem Jahr 2020 in einer aktiven Rolle und möchte die oft recht komplexe Betrachtungsweise der 17 Ziele für die Menschen, die hier leben, verständlicher vermitteln und dadurch ein stärkeres Miteinander fördern. Der Weg kann nur ein gemeinsamer sein! Mehr unter: www.sdg-forum.at

Durch das österreichweite Projekt „Rebels of Change“, in welchem das „SDG Forum Vorarlberg“ einer der Hauptprojektpartner ist, entstand eine Kooperation zwischen diesem und dem Kulturreferat der Stadt Hohenems. So wurden auch hier ein Diskurs über Kulturprojekte zu den SDGs gestartet und Projekte initiiert, die eine Vorbildwirkung einnehmen. Beispielgebend konnte das Thema bei der „emsiana 2023“ aufgegriffen werden, wo das Motto „Über Mut“ eine breite Betrachtungsweise zuließ und starke Verbindungen zu Nachhaltigkeitsthemen hergestellt werden konnten. Dies war unter anderem der Impuls für die Umsetzung des Projektes „Ein Tisch für zwei“, wo Mut-Geschichten in einem besonderen Gesprächsformat auf der „emsiana“ erzählt werden konnten (ein „emsiana“-Projekt des Literaturhauses Vorarlberg und des Kulturreferats der Stadt Hohenems in Zusammenarbeit mit dem SDG Forum Vorarlberg).