Ab Samstag, dem 19. November 2022, findet ein Workshop-Reihe zum Thema „Leben und Arbeiten in Vorarlberg …“ – ein Kooperationsprojekt von femail, Land Vorarlberg und Stadt Hohenems – für Frauen aus der Ukraine statt.

Die Termine sind samstags, am 19. und 26. November bzw. am 3. und 10. Dezember 2022 jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr im Pfarrsaal St. Karl, Marktstraße 1a in Hohenems.