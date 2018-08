Leaderwechsel bei Vuelta: Franzose Molard in Rot

Die fünfte Etappe der Spanien-Radrundfahrt hat am Mittwoch einen Führungswechsel gebracht. Der Pole Michael Kwiatkowski verlor das rote Leader-Trikot an den Franzosen Rudy Molard. Tagessieger wurde der Australier Simon Clarke, der im Spurt einer Dreiergruppe gewann. Hermann Pernsteiner wurde auf den 188,7 km langen von Granada nach Roquetas 14., in der Gesamtwertung ist der Niederösterreicher 19.

Für Clarke war es der zweite Etappensieg im Rahmen der Vuelta, den ersten hatte er vor sechs Jahren gefeiert. Molard belegte acht Sekunden zurück in der ersten Verfolgergruppe den sechsten Rang, wichtiger war für ihn aber der Vorsprung auf das Feld, dem er fast fünf Minuten abnahm. Der knapp 29-Jährige war als 28. der Gesamtwertung in den Tag gestartet, 3:46 Minuten war sein Rückstand auf Kwiatkowski, der nun als Zweiter 1:01 Minuten hinter dem Franzosen liegt. Molard hatte im Frühjahr die sechste Etappe von Paris – Nizza gewonnen.