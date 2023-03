Lead Horizon fordert von deutscher Firma 1,42 Mio. Euro

Die Fronten zwischen dem Wiener Unternehmen Lead Horizon, das mit PCR-Selbsttests auf das Coronavirus und dem "Alles Gurgelt"-Testprogramm geschäftlich erfolgreich war und dies weiterhin ist, und der deutschen CoviMedical GmbH, die am Handelsgericht Wien eine Klage gegen Lead Horizon auf Rückabwicklung eines Kaufvertrags (Streitwert: 3,3 Mio. Euro) eingebracht hat, sind verhärtet. Die Wiener GmbH kontert mit einem "Gegenangriff" und verlangt 1,42 Mio. Euro von CoviMedical.

Lead Horizon hat bereits am Donnerstag diese Vorwürfe gegenüber der APA als "an den Haaren herbeigezogen" zurückgewiesen. Am 8. Mai werden sich die Streitparteien erstmals zu einer vorbereitenden Tagsatz am Wiener Handelsgericht einfinden, gab am Freitag Gerichtssprecherin Barbara Rath-Ruggenthaler auf APA-Anfrage bekannt. In einem umfangreichen vorbereitenden Schriftsatz, den die bekannte Wiener Anwaltskanzlei Cerha Hampel, die Lead Horizon in dem Rechtsstreit vertritt, am vergangenen Montag dem Handelsgericht vorgelegt hat, wird die kostenpflichtige Klagsabweisung beantragt und auf die Bezahlung des vollständigen Kaufpreises gepocht. CoviMedical ignoriere "gänzlich die klaren und eindeutigen Bestimmungen des Lizenz- und Vertriebsvertrags" und versuche "in plumper Vorgangsweise auf die beklagte Partei Druck aufzubauen", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme. Das deutsche Unternehmen bediene sich "vorgeschobener Scheinargumente" und behaupte einen Mangel in der WebApp, "den es jedoch nicht gibt".