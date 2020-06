Lazio nach 2:1-Sieg weiter vier Punkte hinter Leader Juve

Nicht alle waren mit dem Ergebnis in Rom einverstanden

Lazio Rom bleibt Juventus Turin in der italienischen Fußball-Meisterschaft auf den Fersen. Die Römer feierten am Samstagabend zu Hause gegen Fiorentina einen knappen 2:1-Erfolg und liegen damit auch nach der 28. Serie-A-Runde vier Zähler hinter dem Tabellenführer zurück. Die "Alte Dame" hatte bereits am Freitag zum Rundenauftakt einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen Lecce gefeiert.

Die Gäste aus Florenz gingen zwar durch den französischen Altstar Franck Ribery (25.) in Führung, Ciro Immobile (67./Elfmeter) und Luis Alberto (83.) sorgten aber noch für die Wende und den fünften Sieg in den jüngsten sechs Runden. Nur zuletzt am Mittwoch beim 2:3 bei Atalanta Bergamo hatte es eine Niederlage gesetzt.

Lazio setzte sich damit vorerst um sieben Punkte vom Dritten Inter Mailand ab, der am Sonntag (21.45 Uhr) bei Parma gastiert.