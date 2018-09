Lazaro traf, Hertha stürmte an die Tabellenspitze

Auch dank ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro hat Hertha Berlin am Samstag zumindest für kurze Zeit die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Mit seinem ersten Saisontor stellte Lazaro im Heimspiel gegen Mönchengladbach per Kopf auf 2:1 (34.). Die Hertha gewann schließlich 4:2 (2:1) und lag vorerst einen Punkt vor den Münchnern, die ab 18.30 Uhr bei Schalke gastierten.

In Berlin war Gladbach zunächst durch einen Foulelfmeter von Thorgan Hazard in Führung gegangen (29.), doch Vedad Ibisevic (30.) und Lazaro (34.) drehten noch vor der Pause das Spiel. Erneut Ibisevic (63.) und Ondrej Duda (73.) machten im zweiten Durchgang für die Hertha alles klar, für Gladbach traf noch Neuzugang Alassane Plea (67.).

Sein Startelf-Debüt in dieser Saison gab bei den Bremern Oldie Claudio Pizarro, der zugleich sein 450. Bundesliga-Spiel bestritt, er machte in der 69. Minute Platz für Martin Harnik. Bei Augsburg spielten Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch durch, Letzterer scheiterte im Finish per Kopf nur an der Stange (88.) am Ausgleich.