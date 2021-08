Lazaro fixierte Wechsel zu Lissabons Großclub Benfica

Mit Valentino Lazaro hat Österreich nun auch einen Legionär in der sechstgrößten europäischen Fußball-Liga. Der österreichische Internationale fixierte am Dienstag seinen Wechsel zu Benfica Lissabon. Die "Adler" aus der Hauptstadt liehen den Flügelspieler für ein Jahr von Inter Mailand aus, wie sie bekannt gaben. Laut portugiesischen Medienberichten hat Benfica auch eine Kaufoption ausgehandelt, die bei 7,5 Millionen Euro liegen soll.

Für Lazaro gehen die Wanderjahre durch Europas Topligen damit weiter. Der 25-Jährige war von Inter in der vergangenen Saison bereits an Borussia Mönchengladbach verliehen gewesen, davor war er ebenfalls auf Leihbasis für Newcastle in der Premier League tätig. Bei den Mailändern steht Lazaro noch bis 2024 unter Vertrag. Zuletzt durfte er bei Italiens Meister aber offenbar nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Ein neuerliches Leih-Engagement hatte sich angebahnt, ein Wechsel zu Benfica war seit Wochen im Gespräch.