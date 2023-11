Lawinenunglück im Iran fordert mindestens fünf Menschenleben

Bei von Schneestürmen ausgelösten Lawinenabgängen sind im Westen Irans mindestens fünf Bergsteiger ums Leben gekommen. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Samstag sind die Leichen von fünf der insgesamt neun Bergsteiger bereits von den Rettungskräften geborgen worden.

Das Unglück ereignete sich demnach am Freitag in den Höhen von San Baran der Zāgros-Gebirge in der Provinz Lorestan, die Bergsteiger auch als Irans Alpen bezeichnen. Laut IRNA wurden vier weitere Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Andere Medien berichteten von acht Toten und einem Überlebenden. Diese Informationen wurden bis Samstagvormittag nicht bestätigt.