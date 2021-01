Große Lawinengefahr in Vorarlberg

Die Landeswarnzentrale Vorarlberg hat die Lawinengefahr im Land am Freitag verbreitet als groß eingestuft, damit galt Warnstufe 4 auf der fünfteiligen Skala.

Hauptproblem sei in tiefen und mittleren Lagen der Nassschnee. Aufgrund starken Regens und der Erwärmung seien viele mittlere und auch große Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten. In höheren Lagen sorgte der viele und störanfällige Neu- und Triebschnee für eine angespannte Situation.

Spontane Lawinen zu erwartet

Es seien viele spontane Lawinen zu erwarten. Besonders aus noch nicht entladenen Lawinenstrichen könnten diese auch sehr große Ausmaße annehmen und gar bis in Tallagen vorstoßen, so die Lawinenexperten. Exponierte Straßen und Wanderwege seien dadurch gefährdet. Einzelne Wintersportler könnten Lawinen leicht auslösen, so die Warnung. Gefahrenstellen lägen im Steilgelände, hinter Geländekanten sowie in Rinnen und Mulden.