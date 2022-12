Lawinenbericht ist nun bereits am Vorabend verfügbar

Der tägliche Vorarlberger Lawinenbericht erscheint mit der dieser Saison bereits am Vorabend.

Die Veröffentlichung der Einschätzung der Lawinengefahr durch die Fachleute der Landeswarnzentrale wird um 18.00 Uhr veröffentlicht und ist damit ein Prognose-, statt wie bisher ein Lagebericht. Am Folgetag wird der Report um 8.00 Uhr allfällig aktualisiert, auch Sonderlageberichte in kritischen Situationen sind vorgesehen, gab die Vorarlberger Landeskorrespondenz am Freitag bekannt.