Vier Verletzte nach Lawinenunfall im Salzburger Pinzgau

Bei einem Lawinenunfall am Rainbachegg (2.530 Meter) im Krimmler Achental (Pinzgau) sind am Freitagnachmittag vier Menschen verschüttet worden. Die Tourengeher konnten sich nach dem Abgang selbst befreien oder rasch von ihren Begleitern ausgegraben werden. Wie eine Sprecherin der Bergrettung Salzburg zur APA sagte, dürften zwei Personen leicht und zwei Personen schwerer verletzt worden sein.

Ein Hubschrauber flog vier Bergretter zum Unfallort. Die zwei Leichtverletzten konnten selbst noch zum nahen Krimmler Tauernhaus abfahren, die beiden anderen Verletzten wurden vom Hubschrauber in das Krankenhaus nach Zell am See geflogen. Zu dem Lawinenabgang war es kurz nach 14.00 Uhr in rund 2.000 Metern Seehöhe gekommen.