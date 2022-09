Lawine tötet zwei Touristen in der Hohen Tatra

Bei einem Lawinenunglück in der slowakischen Hohen Tatra sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie der Bergrettungsdienst HZS am Abend mitteilte, hatte ein polnischer Bergführer die Helfer telefonisch alarmiert. Sein Kollege und eine weitere Person seien unterhalb des Berges Bradavica von einer Schneebrettlawine mitgerissen worden.

Da nach Angaben der Bergretter zu diesem Zeitpunkt im Gelände dichtes Schneetreiben und Nebel herrschten, war kein Hubschraubereinsatz möglich. Eine zu Fuß an die Unglücksstelle vorgedrungene Einsatzgruppe konnte die beiden Verunglückten zwar nach rund einer Stunde Suche unter den Schneemassen finden und ausgraben. Die beiden hätten aber keine Lebenszeichen mehr von sich gegeben, hieß es.