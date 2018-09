Lav Diaz gestaltete Trailer für 56. Viennale

Der philippinische Filmemacher Lav Diaz hat den Trailer zur diesjährigen Viennale gestaltet. Beim Festival, das von 25. Oktober bis 8. November erstmals unter der Leitung von Eva Sangiorgi über die Bühne gehen wird, ist Diaz außerdem mit seinem fast vierstündigen Musical "Ang Panahon Ng Halimaw" vertreten. Der Regisseur wurde bereits mehrfach prämiert, u.a. mit dem Goldenen Löwen in Venedig.

Im Trailer mit dem Titel “The Boy Who Chose The Earth” erzählt Diaz die Geschichte eines Buben, der besondere Pläne hat. In der knapp zwei Minuten langen und in schwarz-weiß gehaltenen Arbeit erfährt man dabei wenig Konkretes, während Blitz und Donner sowie überschwemmte Straßen eine eigenwillige Stimmung erzeugen. Hoffnung, Staunen und Sehnsucht werden angerissen, während die Auslegung ganz dem Publikum überlassen bleibt.