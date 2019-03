Laut Sonderermittler keine Trump-Verschwörung mit Russland

Der US-Sonderermittler Robert Mueller hat in seinen Ermittlungen keine Hinweise auf eine Verschwörung des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump mit Russland gefunden. Das geht aus einem Bericht hervor, der am Sonntag vom Justizministerium an den Kongress überreicht wurde. Trump werde von dem Sonderermittler zugleich allerdings auch nicht entlastet, hieß es in dem Brief von Justizminister Barr.

Mueller habe zudem keine Schlussfolgerung gezogen, ob Justizbehinderung begangen wurde. Mueller hatte seinen Bericht am Freitag an US-Justizminister William Barr übergeben – und seine Untersuchungen zur Russland-Affäre um Trump damit nach fast zwei Jahren abgeschlossen.

Die Untersuchungen bedeuteten eine “vollständige Entlastung” des Präsidenten, erklärte Präsidentensprecherin Sarah Sanders am Sonntag. Anderen Interpretationen zufolge lässt Bericht die Frage eines kriminellen Vorgehens von Trump in der Russland-Affäre offen.

Die Demokraten im US-Kongress sehen “sehr besorgniserregende Unstimmigkeiten” und wollen Barr zu dem Bericht vor dem Ausschuss befragen. Der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jerry Nadler, verwies darauf, dass Mueller Trump nicht entlastet habe.